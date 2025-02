Mulher tem pé amputado após ser atropelada por trem em bairro de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher foi parar no hospital após ser atropelada por um trem, na manhã desta terça-feira (12), no bairro Capão da Imbuia, em Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros o acidente ocorreu na Av. Presidente Affonso Camargo, no Capão da Imbuia.

Segundo relato da corporação, o acidente foi às 8h57. O trem atropelou a mulher, de 57 anos, que teve o pé direito amputado na hora, bem como alguns dedos do pé esquerdo.

Viaturas dos Bombeiros chegaram prontamente para o atendimento e a levaram para o Pronto-Socorro do Hospital do Trabalhador com ferimentos moderados.