Uma mulher morreu e quatro pessoas ficaram feridas em um incêndio ocorrido na madrugada deste sábado (3) em Piraquara, região Metropolitana de Curitiba. O caso aconteceu no bairro Santa Mônica. A vítima, de 24 anos, morreu no local. Os demais feridos eram da mesma família.

O caso mais grave é de uma criança de 4 anos, que teve 40% do corpo queimado e está na UTI da UPA de Piraquara. Um homem de 28 anos teve 50 % do corpo queimado e foi encaminhado ao Hospital Evangélico Mackenzie. Pro mesmo hospital foram conduzidas uma mulher de 66 anos e outra de 43, ambas com ferimentos leves.

Duas casas, das quatro que ficam no mesmo terreno, foram atingidas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que terminaram o combate às chamas no final da manhã, ainda não se sabem as causas no incêndio. No local, segundo testemunhas, funcionava um pequeno negócio de manutenção de computadores, onde as chamas podem ter começado.

