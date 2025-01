Mulher fica gravemente ferida após acidente na BR-277

Uma mulher de 33 anos ficou gravemente ferida após se envolver em um acidente na BR-277, no fim da manhã desta segunda-feira (13), no KM 70, sentido litoral. O acidente ocorreu justamente debaixo do viaduto da BR-277 com o Contorno Leste.

A mulher aparentemente bateu sozinha, na pilastra de sustentação do Contorno Leste.

Ainda não se sabe o que causou o acidente. A mulher foi atendida e levada ao hospital.