Um homem de 27 anos foi preso depois de manter a ex-mulher de 22 anos refém por quase três horas nesta terça-feira (31), em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. O homem ameaçou a ex-esposa com uma faca. Equipes do do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Polícia Militar de Pinhais negociaram com o suspeito até ele se entregar.

De acordo com a polícia, a mulher foi rendida por volta das 11 horas. Somente às 14 horas o suspeito se entregou e foi encaminhado para a Delegacia de Pinhais. A região da casa da vítima, no bairro Weissópolis, chegou a ficar isolada para que a polícia pudesse negociar com o suspeito.

A vítima não se feriu, mas foi encaminhada a um hospital da região. De acordo com a Polícia Civil, a princípio o homem deve responder por cárcere privado.