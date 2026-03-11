Mulher é atingida por piche no rosto durante obras na BR-277 na RMC

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um vídeo que mostra dois motoristas atingidos por piche durante obras na BR-277, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (10/3). As imagens mostram veículos atingidos pela substância enquanto trafegavam pelo trecho em obras da rodovia.

No caso mais grave, uma motorista seguia com a janela do carro parcialmente aberta quando foi atingida pelo material no rosto. O piche se espalhou pela lateral da face, atingindo a região da orelha e parte dos olhos.

O vídeo mostra dois veículos afetados pela substância: um Fiat Idea e uma Toyota Hilux, ambos com a lateral esquerda coberta pelo material. Em determinado momento das imagens, a motorista aparece fora do veículo, ao lado do banco do passageiro, tentando limpar o piche com um pano. Assista abaixo:

As obras no local são conduzidas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pelo trecho da BR-277. As intervenções fazem parte de um projeto de ampliação da rodovia entre os quilômetros 68 e 76 e incluem serviços de pavimentação.

Em nota, a concessionária informou que o incidente ocorreu no fim de fevereiro e envolveu uma empresa prestadora de serviços contratada para atuar nas obras. Segundo a empresa, os usuários que foram atingidos receberam atendimento após o ocorrido.

“A EPR Litoral Pioneiro reforça que se trata de um caso isolado. As obras realizadas pela concessionária seguem rigorosos protocolos de segurança do trabalho e contam com sinalização reforçada, em conformidade com os padrões técnicos exigidos, visando garantir a segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia”, diz a nota.

A concessionária também orienta motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar por trechos em obras, respeitando a sinalização e as orientações de segurança. Em casos de necessidade ou emergência, os usuários podem entrar em contato com o atendimento da empresa pelo telefone 0800 277 0153.

