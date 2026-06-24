Mulher compra leite para ajudar família carente e ganha meio milhão em sorteio

Uma moradora de Araucária fez uma compra de supermercado para ajudar uma família em situação de vulnerabilidade e, semanas depois, recebeu um prêmio de meio milhão de reais num sorteio do supermercado onde fez a compra.

A protagonista da história é Josimaria (o sobrenome não foi divulgado pelo mercado), cliente da rede Condor há mais de 20 anos. Segundo ela, tudo começou quando decidiu comprar alimentos para uma família que enfrentava dificuldades financeiras. A mãe da família em dificuldade tinha orado para conseguir leite, para alimentar o filho. Josimaria ficou sabendo e decidiu ajudar.

“Quando entreguei a compra para a família, a criança chorou ao tomar um achocolatado pela primeira vez. A mãe leu o Salmo 23 para mim e disse que eu seria abençoada. Pouco tempo depois veio a notícia do prêmio. Foi uma emoção muito grande”, contou.

Moradora de Araucária, na região metropolitana de Curitiba, Josimaria diz que não acreditou quando recebeu a ligação informando que havia sido sorteada. “Eu nunca imaginei. É a realização de um sonho que nem passava pela minha cabeça. Precisei ir até a loja para confirmar que era verdade”, afirmou.

O prêmio de R$ 500 mil foi conquistado por meio da campanha Condor Premia. Agora, ela pretende quitar a casa, investir no futuro dos três filhos e ajudar o irmão no tratamento contra a dependência química.