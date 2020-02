Com o carnaval chegando ao fim, o movimento nas estradas paranaenses promete ser mais agitado nesta terça-feira (25). O destino mais procurado no feriado, segundo as concessionárias que administram as rodovias, foram as praias do Paraná e Santa Catarina.

Nesta terça-feira, na BR-277, no retorno do Litoral do Paraná, está prevista a circulação de 26 mil veículos, com maior concentração no período entre 18h e 19h. O movimento de retorno deve continuar ao longo de toda quarta-feira de cinzas (26), com quase 20 mil veículos retornando a Curitiba.

Ao viajar pela BR-277 no trecho Curitiba-Litoral, a recomendação da concessionária para motoristas e passageiros é ter em mãos o telefone 0800 410 277, que pode ser acessado para solicitar serviços de atendimento a panes, remoções e guinchos.

Ferry Boat

O fluxo maior vai ser maior na quarta-feira (26) das 9h às 22 horas. Cinco balsas estão sendo utilizadas para atender os usuários, na travessia entre Guaratuba e Matinhos.

Litoral de Santa Catarina

Segundo a Arteris Litoral Sul, durante o período festivo a média de fluxo diário por praça pode chegar a 61 mil veículos, volume 58% a mais que dias normais na BR-116/PR (Contorno Leste), BR-376/PR e BR-101/SC. O fluxo intenso deve se concentrar na terça-feira (25), também das 8h às 20h, e na quarta-feira (26) das 8h às 16h.

Interior do PR – BRs 277, 376 e PR-151

Segundo a CCR RodoNorte, o fluxo até a próxima quarta-feira (26) deve superar a marca de 400 mil veículos. Nesta terça-feira, os horários de pico em São Luiz do Purunã (PR) devem ser registrados entre 11h e 21 horas.

São Paulo – BR 116

A concessionária Autopista Régis Bittencourt prevê fluxo intenso para o retorno na terça-feira, das 15h à meia noite. Na quarta-feira (26), o movimento deve ser maior das 5h às 14h.

