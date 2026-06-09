Movimento nas estradas do Paraná: BRs e PRs nesta terça-feira (09/06)

O trânsito nas rodovias do Paraná apresenta fluxo dentro da normalidade na maior parte dos trechos nesta terça-feira (09/06/2026), mas exige atenção dos motoristas devido a obras de infraestrutura, bloqueios programados e ao retorno da circulação intensa de veículos pesados após o feriado prolongado de Corpus Christi.

Com o encerramento das operações especiais das concessionárias e da fiscalização reforçada nas estradas, o movimento volta ao padrão de dias úteis, principalmente nas regiões metropolitanas e corredores logísticos do estado.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277

A BR-277 registra pontos de lentidão ao longo do dia por conta do avanço das obras de duplicação e melhorias na infraestrutura.

Um dos principais pontos de atenção está na região de Irati, onde estão programados bloqueios temporários para detonação controlada de rochas. A operação faz parte das obras de ampliação da rodovia e poderá causar interrupções momentâneas no tráfego.

Apesar das intervenções, o fluxo na Serra do Mar segue sem registro de acidentes graves nesta manhã, tanto no sentido litoral quanto em direção a Curitiba.

BR-376

Na BR-376, o movimento é considerado moderado na Região Metropolitana de Curitiba.

Motoristas devem ficar atentos aos acessos aos Campos Gerais, onde há reflexos indiretos de obras em rodovias conectadas, especialmente na região de Ponta Grossa.

O retorno da circulação normal dos caminhões também aumenta o volume de veículos pesados nas pistas e exige mais cautela em trechos de subida e ultrapassagem.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-418 (Contorno Norte)

A PR-418 concentra o principal ponto de atenção desta terça-feira.

Começa oficialmente a nova etapa das obras para construção de um viaduto no trecho em direção a Colombo. Os trabalhos incluem o estaqueamento da estrutura e provocam estreitamento da pista.

Embora o tráfego continue operando com duas faixas, a redução do espaço disponível já provoca lentidão em horários de maior movimento, especialmente nos deslocamentos entre Curitiba e Colombo.

Movimento após o feriado

As concessionárias que administram as rodovias paranaenses encerraram os balanços operacionais do feriado prolongado nesta semana. Somente nas regiões Norte e Oeste do estado foram registradas mais de mil ocorrências atendidas durante o período de maior movimentação.

Com o fim das restrições temporárias para veículos de carga, o fluxo de caminhões voltou ao normal nesta terça-feira, aumentando a presença de veículos lentos em corredores de transporte e em trechos de serra.

Resumo das condições de tráfego

Rodovia Trecho Situação BR-277 Região de Irati Bloqueios temporários para detonação de rochas BR-277 Serra do Mar Fluxo normal, sem acidentes graves BR-376 Região Metropolitana e Campos Gerais Movimento moderado e atenção às obras próximas PR-418 Curitiba – Colombo Estreitamento de pista e lentidão devido às obras do novo viaduto