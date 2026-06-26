Movimento nas estradas do Paraná: BRs e PRs nesta sexta-feira (26/06/2026)

As rodovias do Paraná operam nesta sexta-feira (26) sob alerta de condições climáticas adversas, com previsão de chuva e rajadas de vento em diversas regiões do estado. Além do tempo instável, o fluxo aumenta nos acessos à Região Metropolitana de Curitiba e nas ligações com o litoral e o interior, exigindo atenção redobrada dos motoristas.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Sentido Litoral)

O fluxo é intenso, especialmente na Serra do Mar. A combinação de pista molhada e aumento do movimento em direção ao litoral exige redução de velocidade e maior distância de segurança entre os veículos. Na Região Metropolitana de Curitiba, as novas terceiras faixas recentemente liberadas contribuem para melhorar a fluidez nos trechos de saída da capital.

BR-277 (Sentido Interior)

Movimento elevado de caminhões em direção ao Porto de Paranaguá e fluxo intenso nos acessos urbanos de São José dos Pinhais e de Curitiba. O trânsito pode apresentar lentidão nos horários de maior movimento.

BR-376 (Ligação Paraná–Santa Catarina)

Tráfego carregado em direção a Santa Catarina, principalmente nos trechos de serra. A previsão de chuva e ventos fortes exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente em locais de declive e curvas.

BR-369 e BR-272

No Norte e Noroeste do estado, o fluxo segue intenso, com retenções pontuais provocadas pelas obras de recuperação e ampliação da malha rodoviária.

Rodovias Estaduais (PRs)

As rodovias estaduais apresentam movimento dentro da normalidade para uma sexta-feira, mas diversos trechos seguem com serviços de manutenção e conservação, podendo haver interdições parciais de faixa e operações de Pare e Siga. Os motoristas devem respeitar a sinalização e reduzir a velocidade nas áreas em obras.

Alerta para o clima

O principal fator de atenção desta sexta-feira é a instabilidade provocada por uma área de baixa pressão associada à formação de um ciclone extratropical. A previsão indica:

Chuva em diversas regiões do estado;

Rajadas de vento que podem chegar a 60 km/h;

Maior risco de aquaplanagem;

Possibilidade de queda de galhos ou objetos sobre a pista durante as rajadas de vento.