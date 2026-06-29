Chuva e obras afetam BRs e PRs do Paraná; veja situação das rodovias hoje

O movimento nas rodovias federais e estaduais do Paraná nesta segunda-feira (29) exige atenção máxima dos motoristas devido às fortes chuvas, ocorrência de raios e tempo instável em diversas regiões do estado. Além das condições climáticas, diversas frentes de obras seguem em andamento nas rodovias. Confira.

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 (Guarapuava – Curitiba)

O tráfego opera com fluxo moderado, exigindo atenção redobrada devido às chuvas e à pista molhada. Entre os quilômetros 68 e 83, seguem as obras de ampliação da rodovia em ambos os sentidos, podendo ocorrer interdições parciais de faixas.

BR-277 (Oeste)

O trânsito apresenta reflexos de um grave acidente na altura do km 512, em Guaraniaçu. Equipes atuam no atendimento da ocorrência, e o fluxo pode registrar lentidão no trecho.

BR-376 (Londrina – Curitiba)

Fluxo considerado moderado ao longo do trecho, com pista molhada em diversos pontos por causa das chuvas.

BR-373 (Ponta Grossa – Coronel Vivida)

Movimento intenso de veículos, principalmente de carga, com lentidão em alguns segmentos.

BR-116 (Curitiba – Vacaria)

Fluxo moderado, com necessidade de redução de velocidade devido às condições da pista.

BR-153

Prosseguem as obras de ampliação entre os quilômetros 1 e 52, nos dois sentidos, com possíveis restrições temporárias de faixa.

BR-369

Além das obras de ampliação entre os quilômetros 4 e 22, a concessionária realiza uma operação especial para o içamento de vigas do novo viaduto no km 22, em Cambará. O trecho opera com sistema Pare e Siga e interdições temporárias entre 7h e 16h.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-151

No km 213, no sentido Ponta Grossa, equipes realizam serviços de fresagem do pavimento, exigindo atenção à sinalização e possíveis retenções.

PR-340 (Campos Gerais)

O DER-PR mantém obras de recuperação do pavimento e implantação de nova sinalização entre Castro e Tibagi. O trecho pode registrar retenções temporárias.

Obras e conservação

Além das intervenções principais, a EPR Litoral Pioneiro realiza durante todo o dia serviços de conservação em sua malha concedida, incluindo:

manutenção de dispositivos de segurança;

limpeza dos sistemas de drenagem;

roçada da faixa de domínio;

serviços de conservação que podem provocar interdições parciais de faixas.