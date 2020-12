O movimento da Rodoferroviária de Curitiba deve cair pela metade na semana do Natal, em relação ao ano passado. A expectativa da Urbs, empresa responsável pela administração do terminal, é de que na quarta-feira (23), a circulação venha a ser maior e chegue a 13 mil pessoas com 450 ônibus. O destino principal dos passageiros será o interior do Paraná, seguido de Santa Catarina. As praias paranaenses aparecem como terceira opção dos viajantes.

publicidade

A queda do movimento nesta época reflete o que ocorreu a partir de março com os casos registrados do novo coronavírus no território nacional. Em agosto, a Tribuna do Paraná, esteve na rodoviária e percebeu a diferença de outros tempos em que as pessoas passavam apressadas nos corredores com suas malas ou mesmo comprando passagens ou produtos nas lojas. Em números, a média semanal de passageiros que passavam pelo terminal girava em torno de 60 mil pessoas e caiu para 9,5 mil.

LEIA TAMBÉM – Confira quais órgãos estaduais vão sofrer alterações no serviço neste final de ano

A Urbs acredita que 55 mil viajantes irão passar pela rodoviária de Curitiba. Se comparar com 2019, a diferença é praticamente o dobro. Ano passado, 109.707 pessoas estiveram na rodô. (ver dados abaixo). O destino de 42% das pessoas vai ser o interior do Paraná. Na sequencia, Santa Catarina e litoral paranaense aparecem como lugares escolhidos para passar o Natal. Aliás, o secretário de saúde do Paraná, Beto Preto, fez um apelo para que os turistas evitem as praias para evitar uma sobrecarga nas unidades hospitalares tanto do litoral como da capital paranaense. “Eu peço pelo bom senso de não ir às praias neste momento”, disse o secretário.

Naturalmente se cai o fluxo na quantidade de pessoas, o número de ônibus também reduz. No período de sexta-feira (18) até quinta-feira (24), serão 2200 veículos. Em 2019, foram 4269 ônibus.

Dias com maior movimento

publicidade

Dia Ônibus Passageiros

18/12 – 6ª feira 320 8500

19/12 – Sábado 260 6000

20/12 – Domingo 290 7000

21/12 – 2ª feira 250 5200

22/12 – 3ªfeira 320 7800

23/12 -4ªfeira 450 13000

24/12 – 5ªfeira 310 7500

Total 2200 55000

Movimento por região

Interior do Paraná – 42%

Santa Catarina – 20%

Litoral do Paraná – 18%

São Paulo – 12%

Rio Grande do Sul – 3%

Rio de Janeiro – 3%

Outros – 2%