Motoristas parceiros do aplicativo Uber agora podem higienizar seus carros gratuitamente, contribuindo para o combate ao coronavírus em Curitiba. Acaba de ser inaugurado, no Shopping Curitiba, o Centro de Higienização da da empresa.

O local oferece diversos serviços para motoristas e entregadores parceiros como: limpeza e desinfecção de carros e mochilas de entregas, distribuição de kits com itens de proteção e higiene (máscara, álcool em gel e desinfetante), instalação de divisórias com material PET para proteção adicional nos carros. Para evitar filas e aglomerações, todos os serviços devem ter agendamento prévio, que podem ser feitos pelo site t.uber.com/centrodehigienizacao.

A limpeza gratuita realizada nos carros e mochilas de entrega dos parceiros utiliza uma solução que também é adotada em limpezas hospitalares e de UTIs: uma solução de quaternário de amônia e peróxido de hidrogênio (Peroxy 4D), certificada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), por meio de uma névoa que adere a todas as superfícies internas do carro e do equipamento de entrega. Para veículos, o processo dura 10 minutos. Para equipamentos de entrega, menos de 3 minutos. A solução não é tóxica e não tem cheiro.

Para contribuir com a manutenção da limpeza feita, os motoristas e entregadores parceiros também podem optar por retirar gratuitamente no próprio centro, todo mês, um kit com máscaras reutilizáveis produzida pela ONG Orientavida, álcool em gel e desinfetante à base de amônia para limpeza do veículo (recomendado pelo fornecedor também para prolongar o efeito da desinfecção).

O kit é uma alternativa ao reembolso para compra de itens de higiene que já vem sendo oferecido pela empresa desde o início da pandemia.

O Centro de Higienização também vai oferecer a aquisição e instalação de divisórias de proteção com material PET dentro dos veículos. Além de prevenir o contato físico – lembrando que a Uber está recomendando que usuários não sejam transportados no banco da frente – essa divisória é cristalina, não atrapalha a visão do parceiro no retrovisor. É uma camada adicional de proteção que será oferecida gratuitamente aos motoristas parceiros que estão na categoria Diamante do programa de fidelidade Uber Pro e com desconto para as demais categorias.

O Centro de Higienização da Uber em Curitiba fica no Shopping Curitiba, valet, piso L2. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 9h às 18h, mediante agendamento prévio. O shopping fica na Rua Brigadeiro Franco, 2.300.

