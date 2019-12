Um motorista, de 22 anos, “decolou” com o carro e bateu forte contra um muro na madrugada deste domingo (1), no Pinheirinho, em Curitiba. Imagens de uma câmera de segurança da região mostram o exato momento da batida, por volta das 2h30, na Rua Nicola Pellanda, na altura do número 3230. O motorista teve ferimentos leves e recusou ser levado para o hospital. Não houve mais vítimas.

Testemunhas informaram que o motorista apresentava sinais de embriagues e precisou ser encaminhado para a delegacia. O Batalhão de Trânsito (BPTran) atendeu a ocorrência. O Siate foi acionado por um morador de um condomínio próximo ao local da batida. O muro com o qual o carro se chocou era de tijolos e, no terreno, tem um barracão. Os socorristas queriam levar o motorista para o hospital, mas ele recusou o encaminhamento. Dentro do veiculo estariam várias latas de cerveja. O veículo foi guinchado.

As imagens gravadas do acidente mostram que o carro, aparentemente, invade a contramão da Nicola Pellanda e, logo em seguida, praticamente voa em direção ao muro. Um outro veículo também passava pela rua, no mesmo horário, mas o vídeo mostra que não houve nada com este segundo carro.