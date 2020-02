Um inquérito inusitado foi aberto na tarde de quarta-feira (12) pela Delegacia de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, depois que um motorista parou o carro para jogar várias sacolas de lixo no meio-fio. O caso ocorreu no bairro Aristocrata e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens foram compartilhadas pela internet e aplicativos de mensagens e a denúncia chegou até a polícia. O motorista pode responder por crime de poluição, além de receber uma multa. Essa a primeira vez que a Polícia Civil de São José dos Pinhais se depara com uma ocorrência como essa.

publicidade

LEIA AINDA: ‘Desafio da rasteira’ pode levar a traumatismo craniano e morte; saiba como proteger seu filho

Segundo o delegado Michel Carvalho, as pessoas de um grupo de mensagens de moradores do município estavam indignadas com a situação. Assim que recebeu a denúncia, a polícia foi até o local para investigar. A prefeitura de São José dos Pinhais também foi acionada. “Por causa do vídeo, nós fomos até o local e tinha restos de comida e recicláveis nas sacolas. Agora, nós vamos intimar o motorista para que ele explique a versão dele”, disse Carvalho.

Caso seja comprovada a autoria do motorista, segundo o delegado, ele pode responder por crime de poluição e até receber uma multa aplicada pela prefeitura. “O objetivo da investigação é esse. Identificar o autor, ter a certeza efetiva de quem foi o responsável, dentro das normativas da lei”, finalizou Michel Carvalho.

LEIA MAIS – Combate ao assédio e importunação sexual será reforçado nos bares de Curitiba no carnaval

Ação

As imagens da câmera de segurança mostram o motorista abrindo a porta traseira do carro. Em seguida, ele pega as sacolas no banco traseiro e as larga no meio-fio. Depois, ele abre a porta da frente do veículo, pega mais lixo e joga na rua. A última cena do vídeo é do carro saindo e passando por cima as sacolas com o pneu traseiro.