Um motorista destruiu parte da estação-tubo José Bettega, na Avenida Winston Churchill, no bairro Capão Raso, em Curitiba, após um acidente na manhã desta segunda-feira (04). Com o impacto da batida, a plataforma que dá acesso ao desembarque foi deslocada de lugar.

Ninguém saiu ferido no acidente, mas a estação precisou ser desativada temporariamente. Os ônibus seguem até a próxima parada, cerca de três quadras, na estação-tubo Santa Regina, onde é feito normalmente o embarque e desembarque.

Informações de testemunhas apontaram que o condutor do carro seguia pela Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda quando se perdeu ao fazer a curva e só parou na calçada. Segundo a prefeitura de Curitiba, a estação-tubo recebe três linhas de ônibus. Circular Sul, sentido terminal Vila Hauer, o Pinheirinho/Rui Barbosa sentido Centro e Sitio Cercado/Capão Raso, sentido terminal Capão Raso.

Menos ônibus na cidade

A Urbs, empresa municipal responsável pelo transporte coletivo de Curitiba, reduziu a quantidade de ônibus na cidade devido a diminuição no número de passageiros com a pandemia do novo coronavírus. Levantamentos da Urbs indicam queda de 37% do fluxo de passageiros e empresas estão com dificuldades até para honrar os vencimentos dos funcionários.

Segundo a prefeitura, o sistema transporta diariamente 1,2 milhão de passageiros, sendo que 650 mil pagam a passagem. Com o isolamento social, os ônibus passaram a transportar 160 mil passageiros por dia, 140 mil pagantes.

