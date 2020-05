Um caminhoneiro de 34 anos foi detido embriagado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste domingo (17) após trafegar 8 km na contramão e deixar o caminhão atravessado na pista da BR-277. A ocorrência foi no sentido Curitiba da rodovia, perto do Parque Barigui.

publicidade

Por volta de 2h20 da madrugada, a equipe da PRF recebeu a denúncia do caminhão na contramáo. Os policiais encontraram o veículo atravessado, bloqueando totalmente a pista no km 96,9 da BR-277. O caminhão trafegou por cerca de 8 km na contramão, do km 104 ao 96.

LEIA MAIS – Prêmio de R$ 101 milhões da Mega acumulada saiu para Curitiba. Veja qual lotérica!

Ao tentar fazer o retorno, o caminhoneiro perdeu o controle e o veículo ficou atravessado na pista, impedindo completamente o fluxo da estrada. O caminhão foi retirada da pista e o motorista conduzido pela PRF à Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) da Polícia Civil.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?