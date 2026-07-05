Mostra gratuita relembra chegada de coreanos católicos ao Paraná

A exposição que celebra os 60 anos da imigração católica agrícola coreana no Brasil segue até o dia 14 de julho, no hall da Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba. A mostra reúne fotografias, documentos e painéis que retratam a trajetória dos primeiros imigrantes coreanos no estado. A visitação é gratuita e não exige retirada antecipada de ingressos.

A exposição resgata a história de 53 famílias católicas que deixaram o porto de Busan, na Coreia do Sul, em 1965, e chegaram ao Brasil em janeiro de 1966. Após desembarcarem no Rio de Janeiro, seguiram para Paranaguá e, posteriormente, se estabeleceram no estado.

Os primeiros imigrantes fixaram residência nos municípios de Castro, Ponta Grossa e Tibagi, onde fundaram a Fazenda Santa Maria. No local, construíram casas de madeira, prepararam manualmente a terra para o cultivo de arroz e batata e implantaram granjas para garantir o sustento das famílias.

A mostra também retrata a rotina da comunidade nas primeiras décadas. Entre os relatos, está o esforço dos jovens que percorriam cerca de 35 quilômetros diariamente para estudar. “A educação sempre foi um pilar muito forte em nossa cultura”, afirma Myong Jae Han, integrante da Comunidade Coreana.

Muitas dessas famílias migraram para os centros urbanos, onde seus descendentes passaram a atuar em diferentes áreas profissionais, como medicina, engenharia e advocacia. Para Myong, relembrar a trajetória da família neste espaço é significativo.

“Realizar esta exposição na Biblioteca Pública do Paraná tem um significado especial, pois é um local de grande circulação de estudantes e também da comunidade paranaense, da qual também fazemos parte”, destaca Myong.

Além da exposição, a Biblioteca recebeu uma doação da Associação dos Coreanos com livros bilíngues sobre literatura, arte, história, tradições e cultura da Coreia, além de uma coleção infantojuvenil que agora integra o acervo permanente da instituição.

Serviço

60 anos da Imigração Católica Agrícola Coreana no Brasil

Data: até 14 de julho (terça-feira)

Horário de visitação: 8h30 às 20h (2ª a 6ª feira) e 8h30 às 13h (sábado)

Local: Biblioteca Pública do Paraná, na Rua Cândido Lopes, nº 133, no Centro

Entrada gratuita