A morte do professor de história Ari Herculano de Souza, vítima de covid-19, gerou uma grande comoção nas redes sociais. Querido pelos seus alunos, que foram muitos ao longo dos pelo menos 40 anos de carreira, Ari tinha 74 anos e estava internado no Hospital Santa Casa, de onde lutou durante 20 dias contra o coronavírus. O professor morreu na madrugada de quinta-feira (20) e, seguindo orientações da Secretaria Municipal de Saúde, não houve velório.

“Conhecido por suas aulas repletas de sabedoria, Ari não se dedicou apenas a lecionar, sua grande paixão, como, também, esteve a frente da direção do curso pré-vestibular, formando e aprovando diversas gerações de alunos por mais de 35 anos. Para os que tiveram a oportunidade e a felicidade de estar ao lado deste grande guerreiro, restará uma forte saudade e uma imensa gratidão, pelos ensinamentos aqui deixados. A instituição se solidariza com toda a família e amigos do professor”, disse o Curso SEB Dom Bosco nas redes sociais. Ari foi um dos fundadores do grupo educacional.

O Sindicato dos Servidores do Magistério Municipal de Curitiba (Sismmac) lamentou a morte do professor Ari. “O professor Ari trabalhou na Escola Municipal Albert Schweitzer e fez parte da Associação do Magistério Municipal de Curitiba (AMMC), fundada em 1979, com a aprovação da lei da anistia e o início do processo de redemocratização”.

Além de instituições, muitos alunos que tiveram aulas com Ari prestaram homenagens ao professor nas redes sociais. “Considero entre os meus melhores professores! Sempre sábio em transmitir seus conhecimentos! Sentimentos a equipe Dom Bosco e Familiares desse querido mestre”, disse um dos alunos em uma rede social. “Professor Sensacional….daqueles que marcam a vida da gente. Obrigada, Ari”, disse outra aluna.

O professor Ari Herculano deixa esposa e três filhos.