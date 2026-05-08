Morre Sebastião Amaral Machado, referência na Engenharia Florestal

Morreu na manhã desta sexta-feira (8), em Curitiba, Sebastião Amaral Machado, aos 86 anos. Engenheiro florestal e professor emérito da Universidade Federal do Paraná era uma das grandes referências na Engenharia Florestal brasileira. A comunicação do falecimento foi feito pela família.

Sebastião Machado, ao longo de sua trajetória acadêmica e profissional, recebeu várias homenagens e reconhecimentos institucionais. Em 2015 recebeu o título de Cidadão Honorário de Curitiba, em razão da sua trajetória e contribuição ao ensino, pesquisa e formação de profissionais.

O professor era mestre em Dasometria, Mensuração Florestal e doutor em Biometria e Manejo Florestal. Ao longo de sua vida acadêmica, publicou 444 artigos científicos em periódicos nacionais e internacionais, além de trabalhos em anais de congressos e seminários. Sebastião Machado era consultor da Fundação Araucária de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Paraná e Professor Sênior da Universidade Federal do Paraná.

Sebastião deixa a esposa Daniela, as filhas Viviane, Letícia e Solange, e netos. A família não informou detalhes sobre o velório e sepultamento.