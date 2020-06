Morreu neste sábado (13) o professor Samuel Ramos Lago, um dos fundadores do grupo educacional Positivo, que teve parte de suas operações vendidas no início deste ano. Aos 79 anos, o empresário deixa filhos e netos. A causa da morte não foi revelada e o sepultamento aconteceu neste domingo no Cemitério Parque Iguaçu.

O grupo Positivo emitiu uma nota de pesar no final da tarde deste domingo confirmando a perda.

“Inquieto na busca pelo conhecimento, o professor Samuel foi um dos fundadores do Grupo Positivo, em 1972. Foi dele a ideia da mãozinha que é símbolo da marca até hoje. Penhorou a própria casa para comprar as primeiras 300 carteiras do Curso”, dis a nota.

Samuel Lago nasceu em Lins, interior de São Paulo, e veio para Curitiba com 17 anos, cursar o Ensino Superior. Foi um dos maiores nomes nacionais em livros didáticos de Ciências, tendo mais de 40 milhões de exemplares vendidos. A apostila também foi invenção de Lago, que dizia ter feito “lipoaspiração no livro didático” e desenvolveu uma maneira agradável de aprender.

Em 2007, o professor se afastou da sociedade do Grupo Positivo, passando parte da administração dos negócios para os filhos.

O prefeito Rafael Greca decretou luto oficial em Curitiba. “A professora Soeur Cristina ( 1931-2020), alma do Colégio Sion, pedagoga que trouxe o método Montessori para Curitiba e o meu querido professor Samuel Ramos Lago (1941-2020), criador do Curso e da Universidade Positivo, mecenas da Cultura e das Artes. Possam os Anjos velar seu repouso com cânticos de Glória. Suas existências muito contribuíram para melhorar nossa sociedade pelas luzes privilegiadas que emanaram para seus contemporâneos. Ambos são #OrgulhoDeCuritiba“, disse.

