Morre Josias Lacour, jornalista esportivo paranaense, aos 67 anos

O jornalismo esportivo paranaense perdeu um representante. Morreu nesta terça-feira (13/01), Josias Lacour, 67 anos, em Curitiba. Nascido em Loanda, no Paraná, o jornalista, radialista e escritor vivia na capital paranaense e teve grande destaque no jornalismo esportivo, com uma trajetória de 50 anos de atividade em diversas rádios e outros meio de comunicação.

Josias enfrentava uma diverticulite – inflamação ou infecção formada no intestino. Ele estava em São Francisco do Sul, no litoral de Santa Catarina, quando retornou para Curitiba na segunda-feira (12/01). Devido ao quadro clínico, precisava de cirurgia, mas morreu antes de ser internado.

O jornalista completaria 68 anos no dia 22 de maio. “Infelizmente perdemos nosso amigo, irmão. Começou a trabalhar junto comigo, uns meses antes, em 1973, na Rádio Cultura de Curitiba, com Dirceu Graeser. Depois da Cultura, foi repórter de campo na B2, passou por várias emissoras: Independência, Rádio Cidade, Rádio FM Exclusiva. Foi colunista da Tribuna, Gazeta, sempre entusiasmado com o Colorado, depois Paraná Clube”, comenta o amigo e companheiro de trabalho por muitos anos, Paulo Mosimann.

Inquieto e sempre entusiasmado, Lacour não se limitava às ondas do rádio. Nos últimos tempos, dedicava-se à literatura esportiva, tendo recentemente finalizado um livro sobre o goleiro Roberto Costa. Trabalhava também junto a Helio Wirbiski, prestando assessoria na Secretaria de Esporte do governo estadual.

Sua paixão pelo esporte transbordou para a política. Entre 1992 e 1997, ocupou uma cadeira na Câmara Municipal de Curitiba (CMC). Posteriormente, retornou como suplente, permanecendo no legislativo municipal até 2000. Durante seu mandato, trabalhou para concretizar um de seus compromissos de campanha: a criação da Secretaria de Esportes da capital.

A família ainda está definindo os detalhes do sepultamento do comunicador que, por cinco décadas, atuou no cenário esportivo.