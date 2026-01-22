Morre Jorge Javorski, jornalista da área da saúde e ex-Gazeta do Povo, aos 65 anos

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Jorge Luiz Mansur Javorski morreu nesta quinta-feira (22/1), aos 65 anos. Ele estava tratando um câncer metastático. Ex-repórter da Editora O Estado do Paraná e da Gazeta do Povo, Jorge atuava nas áreas de cobertura de saúde desde a década de 80.

Além da atuação em redações, Jorge também trabalhou como assessor de imprensa. Ele passou pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) e pelo Médicos dos Olhos.

A partir de 2004, passou a administrar a própria empresa de comunicação. O foco era a assessoria de imprensa voltada a empresas e instituições da área da saúde.

Nas redes sociais, Jorge costumava compartilhar registros de eventos profissionais. Também fazia elogios frequentes a artistas da Música Popular Brasileira (MPB). Outra presença constante era o futebol, uma de suas paixões. Torcedor declarado, demonstrava carinho especial pelo Paraná Clube e pelo Fluminense.

A morte gerou manifestações de colegas e amigos. “Foi um colega de profissão e um amigo muito querido por todos, com quem os jornalistas da minha geração tiveram o privilégio de conviver. Se é importante celebrar a vida, Jorge, eu e seus amigos celebramos sua existência”, escreveu o ex-colega de redação Aurélio Munhoz, nas redes sociais.

O velório será realizado no Memorial Luto Curitiba, na Sala Ipê, a partir das 13h desta quinta-feira. O sepultamento ocorrerá no crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande.