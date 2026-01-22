Luto

Morre Jorge Javorski, jornalista da área da saúde e ex-Gazeta do Povo, aos 65 anos

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 22/01/26 09h29
Jorge Javorski estava tratando um câncer metastático e morreu aos 65 anos
Jorge Javorski estava tratando um câncer metastático e morreu aos 65 anos. Foto: Reprodução.

Jorge Luiz Mansur Javorski morreu nesta quinta-feira (22/1), aos 65 anos. Ele estava tratando um câncer metastático. Ex-repórter da Editora O Estado do Paraná e da Gazeta do Povo, Jorge atuava nas áreas de cobertura de saúde desde a década de 80. 

Além da atuação em redações, Jorge também trabalhou como assessor de imprensa. Ele passou pelo Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC-UFPR) e pelo Médicos dos Olhos. 

A partir de 2004, passou a administrar a própria empresa de comunicação. O foco era a assessoria de imprensa voltada a empresas e instituições da área da saúde. 

Nas redes sociais, Jorge costumava compartilhar registros de eventos profissionais. Também fazia elogios frequentes a artistas da Música Popular Brasileira (MPB). Outra presença constante era o futebol, uma de suas paixões. Torcedor declarado, demonstrava carinho especial pelo Paraná Clube e pelo Fluminense. 

A morte gerou manifestações de colegas e amigos. “Foi um colega de profissão e um amigo muito querido por todos, com quem os jornalistas da minha geração tiveram o privilégio de conviver. Se é importante celebrar a vida, Jorge, eu e seus amigos celebramos sua existência”, escreveu o ex-colega de redação Aurélio Munhoz, nas redes sociais. 

O velório será realizado no Memorial Luto Curitiba, na Sala Ipê, a partir das 13h desta quinta-feira. O sepultamento ocorrerá no crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande.

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google