Morre Faissal Assad Raad, presidente da empresa paranaense La Violetera

Morreu nesta quarta-feira (13/05) Faissal Assad Raad, presidente do conselho da empresa paranaense La Violetera. Além de ser reconhecido no setor de importação de alimentos, ele também ganhou destaque na área imobiliária, já que fundou a Construtora e Incorporadora Laguna. A causa da morte não foi divulgada.

Ao lado do pai e fundador da La Violetera, Hassan Mohamed Raad, Faissal iniciou a carreira na empresa que possui mais de 90 anos e atua com importação e distribuição de azeites, azeitonas, frutas secas, condimentos, entre outros.

Já a Construtora e Incorporadora Laguna é reconhecida em Curitiba pela atuação em imóveis residenciais e empresariais de luxo.

Por meio de nota, La Violetera lamentou a morte do presidente do conselho. “Sr. Faissal construiu uma história baseada em valores, confiança e respeito, deixando sua marca na vida de colaboradores, parceiros, clientes e de todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado”, diz comunicado.

Velório de Faissal Raad

O velório de Faissal acontece nesta quinta-feira (14/05), das 8h às 16h, na Capela Vaticano, no bairro Bom Retiro, em Curitiba.

História da La Violetera

La Violetera está há mais de 90 anos no mercado. A empresa foi fundada em 1914, quando Hassan Mohamed Raad chegou ao Brasil do Líbano. Ao se mudar para Curitiba, começou o comércio de alimentos, inicialmente com bananas e palmitos trazidos de Antonina.

Com fábrica de 18 mil metros quadrados, localizada na Cidade Industrial de Curitiba, a empresa conta com um mix de produtos que chega a mais de 250 itens, incluindo conservas e condimentos, massas, molhos, frutas em calda, azeites e azeitonas.