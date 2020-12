O ex-comandante geral da Polícia Militar do Paraná, coronel Nemésio Xavier de França Filho, 64 anos, morreu nesta terça-feira (1º), em Curitiba, após uma parada cardiorrespiratória. Seu falecimento foi informado pela PM-PR, no início da tarde. Segundo a instituição, Xavier estava dentro de uma lanchonete no bairro Batel, em Curitiba, quando passou mal. O Siate chegou a prestar socorro, mas não foi possível reanimar o ex-comandante.

Coronel Xavier, como era conhecido, nasceu no Rio de Janeiro (RJ) e comandou a PM de 16 de janeiro de 2006 a 5 de abril de 2008. A PM confirmou o falecimento em uma nota de pesar publicada nas redes sociais. Ainda não informações sobre sepultamento ou possíveis homenagens ao coronel.

A Polícia Militar do Paraná confirmou luto oficial pela morte do Coronel Nemésio Xavier de França Filho. “O coronel Xavier foi um oficial que, além de semear a fraternidade e a amizade, trabalhou em prol da Polícia Militar do Paraná e do Povo Paranaense. Em sua carreira profissional, serviu tanto em unidades do interior, como 16º Batalhão, como também na Capital, na antiga Companhia de Choque, onde tive o privilégio de ser recebido por ele, conhecê-lo e desfrutar da sua amizade”, disse o Comandante-Geral da PM, coronel Péricles de Matos.