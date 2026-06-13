Morre em Curitiba o publicitário Sérgio Reis, criador da campanha “Bicho do Paraná”

Morreu neste sábado (13/06), aos 87 anos, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, o publicitário Sérgio Sibel Soares Reis. Nome histórico da comunicação brasileira, ele foi o cérebro por trás de algumas das campanhas institucionais mais emblemáticas do país como a “Gente que Faz” e “Bicho do Paraná”.

Sérgio Reis ganhou projeção no mercado publicitário como Diretor de Marketing do antigo Banco Bamerindus. Sob sua liderança, nasceu a campanha “Gente que Faz”, que se transformou em um verdadeiro hino de valorização e resgate da autoestima dos brasileiros, permanecendo no ar por anos como uma das ações mais longevas da televisão nacional.

Bicho do Paraná

Além do sucesso em âmbito federal, a atuação de Reis foi fundamental para o orgulho paranaense. Partiu dele a decisão estratégica e a autorização de patrocínio que viabilizou e eternizou a icônica campanha “Bicho do Paraná”, que celebrava as personalidades e a cultura do estado.

Pioneirismo e Visão Estratégica

A trajetória de Sérgio Reis confunde-se com a própria consolidação da propaganda moderna no Paraná e no Brasil, acumulando realizações que marcaram época em diferentes frentes. Como criador da Umuarama Propaganda, a agência house do Banco Bamerindus, ele transformou a empresa em uma potência criativa que fez história na comunicação paranaense, competindo de igual para igual com o eixo Rio-São Paulo.

Sua expertise também cruzou as fronteiras do setor privado e alcançou a vida pública quando assumiu o cargo de Secretário de Comunicação do Estado de São Paulo durante a gestão do governador Mário Covas, imprimindo um ritmo de sobriedade e transparência na comunicação governamental.

Além disso, demonstrando um compromisso contínuo com a formação de novas gerações e o futuro da profissão, Reis atuava ativamente como membro do prestigiado Conselho da ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo), onde contribuía diretamente para o desenvolvimento das diretrizes acadêmicas do setor.

Velório de Sérgio Sibel Soares Reis

Velório: Capela Vaticano (Curitiba/PR)

Sepultamento/Cremação: Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré/PR)

Data: Domingo, 14 de junho de 2026, com horário ainda a ser definido pelos familiares.