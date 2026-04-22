Morre aos 82 anos Edvaldo de Melo, ex-vice-presidente do GRPCOM

Morreu nesta quarta-feira (22/04), aos 82 anos, Edvaldo de Melo, ex-vice-presidente do Grupo Paranaense de Comunicação (GRPCOM). Ele estava internado no Hospital São Vicente, em Curitiba.

Melo teve importante atuação na comunicação e longa trajetória no GRPCOM, o maior grupo de comunicação do Paraná.

Além de já ter sido vice-presidente do Grupo, ele atuou como gerente geral da antiga TV Coroados, atualmente a RPC Londrina. Foi também, durante muitos anos, membro do Conselho do GRPCOM.

O velório será realizado nesta quinta-feira (23/04), no Crematório Vertical de Curitiba, das 9h30 às 13h30.