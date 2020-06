Faleceu na manhã deste domingo (14), aos 89 anos, a Irmã Maria Cristina, diretora do tradicional Colégio Sion de Curitiba. A irmã foi responsável pela introdução do método pedagógico Montessori-Lubienka na capital paranaense e atuou com educação por cerca de mais de 65 anos. A freira morreu de causas naturais em casa, em Curitiba.

Nascida em Minas Gerais, na cidade de Carangola, a Irmã Maria Cristina se considerava curitibana de coração. Chegou na capital paranaense em 1956 com a missão de educar e formar pessoas. Aos 11 anos de idade Maria Cristina ingressou no Colégio Sion de Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde permaneceu em regime de internato até seus 20 anos.

Depois de concluir os estudos no colégio, a irmã cursou Geografia, História, Artes, Teologia e especializou-se em Orientação Educacional. A freira fez seu período de noviciado no convento de Grambourg, na França, de 1952 a 1956, onde aprendeu com Hélène Lubienja de Lenval a metodologia montessoriana.

Tornou-se diretora do Colégio Sion, em Curitiba, na década de 60. Nessa época, a escola passou por uma reformulação. A instituição, que era exclusivamente para meninas, começou a aceitar alunos de ambos os gêneros. Com o comando da Irmã Maria Cristina, o colégio passou também a oferecer bolsas de estudos a alunos de famílias de baixo poder aquisitivo.

Irmã Maria Cristina na juventude. Foto: arquivo pessoal. Irmã Maria Cristina durante seu noviciato. Foto: arquivo pessoal.

Método Montessori

A Irmã Maria Cristina teve que quebrar paradigmas com a implantação do método Montessori em Curitiba. Os conceitos como lanchar no chão, ausência de carteiras convencionais e avaliação do aluno de forma diferenciada chocaram os pais da época.

O método de ensino prevê um programa individualizado de ensino para alunos, que escolhem os materiais com que vão trabalhar. Durante o processo de aprendizado, a criança é incentivada a desenvolver o senso de responsabilidade e autoconfiança, assim como manter a autonomia sem perder a disciplina. O professor atua como mediador e se encarrega de identificar as dificuldades dos alunos.

Enterro restrito aos familiares

O velório será na Capela do Colégio Nossa Senhora de Sion e o sepultamento está previsto para às 15 horas deste domingo no Cemitério Municipal São Francisco de Paula, em Curitiba. Em virtude da pandemia, o velório da Irmã Maria Cristina será restrito aos familiares, sem permissão de entrada do público.

O prefeito Rafael Greca decretou luto oficial em Curitiba. “A professora Soeur Cristina ( 1931-2020), alma do Colégio Sion, pedagoga que trouxe o método Montessori para Curitiba e o meu querido professor Samuel Ramos Lago (1941-2020), criador do Curso e da Universidade Positivo, mecenas da Cultura e das Artes. Possam os Anjos velar seu repouso com cânticos de Glória. Suas existências muito contribuíram para melhorar nossa sociedade pelas luzes privilegiadas que emanaram para seus contemporâneos. Ambos são #OrgulhoDeCuritiba“, disse.