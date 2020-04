Fundador do Grupo RIC

O empresário e presidente emérito do Grupo RIC de Comunicação, Mário José Gonzaga Petrelli, morreu nesta quarta-feira (22), em Florianópolis, Santa Catarina. A informação foi divulgada no site do grupo, na tarde desta quarta-feira.

De acordo com a nota, Mário Petrelli tinha 84 anos e se recuperava de uma cirurgia cardíaca. Em 1975, ele fundou a Rede Independência de Comunicação. Informações sobre o velório e o enterro devem ser divulgadas ainda nesta tarde.