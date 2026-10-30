Morre aos 87 anos Fabiano Saporiti Campelo, ex-presidente da Sanepar e do Clube Curitibano

Morreu nesta sexta-feira (30), aos 87 anos, o advogado e auditor aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) Fabiano Saporiti Campelo. Ele estava internado no Hospital Cardiológico Costantini, em Curitiba.

Além da atuação no TCE-PR, Campelo presidiu a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) nos anos 1980 e também comandou o Clube Curitibano em 1987.

Em publicação nas redes sociais, o Clube Curitibano lamentou a morte de Campelo. “Ao longo de sua trajetória, Fabiano deixou importantes contribuições para o Paraná, com uma atuação marcada pela dedicação à vida pública, à política e ao desenvolvimento de iniciativas sociais e culturais. Seu legado permanece registrado na história e na memória de todos que tiveram a oportunidade de compartilhar sua caminhada”, diz comunicado.

Informações sobre o sepultamento

O velório será realizado neste sábado (31), a partir das 13h30, na Sala Turquesa da Capela Vaticano, no bairro Bom Retiro, em Curitiba. A cerimônia de despedida e o sepultamento/cremação ocorrerão no Crematório Vaticano, em Almirante Tamandaré.