Moradores do Tatuquara regularizam título de eleitor em mutirão

Moradores dos bairros Tatuquara, Caximba e Campo de Santana participam de mutirão para regularizar o título de eleitor na Rua da Cidadania do Tatuquara nesta terça-feira (14) e quarta-feira (15). A ação é realizada pela Prefeitura de Curitiba em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e o programa Justiça no Bairro. A fila para entrar no auditório começou a se formar antes das 9h, horário de início do atendimento.

Durante o mutirão, a equipe do TRE realiza emissão da primeira via do título, atualização de dados cadastrais e transferência de domicílio eleitoral, sem necessidade de agendamento. É necessário apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade, de trabalho ou passaporte), comprovante de residência recente e de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.

A atendente Ana Carolina do Amaral Nunes chegou às 8h30 com os documentos em mãos para emitir a primeira via do título. A maquiadora Tainá Almeida dos Santos, 17 anos, que também participou da ação, vai votar pela primeira vez. O prazo para regularização eleitoral vai até 6 de maio. As próximas eleições estão marcadas para 4 de outubro.

A Administração Regional divulgou a iniciativa junto a lideranças comunitárias. O líder comunitário Fábio Jesus destacou que muitos moradores têm dificuldade de ir até o Centro. Para aproveitar o fluxo de pessoas, a regional também ofereceu serviços da Secretaria Municipal da Saúde, com orientações sobre saúde da mulher e prevenção de doenças como tuberculose, dengue e sarampo, além de autoteste de HIV e distribuição de preservativos.

O mutirão acontece na Rua da Cidadania do Tatuquara, localizada na Rua Olivardo Konoroski Bueno, 100, das 9h às 16h.