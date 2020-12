Trezentos moradores em situação de rua tiveram na noite desta quinta-feira (24), na praça Plínio Tourinho, no bairro Rebouças, em Curitiba, uma ceia de Natal. Papai Noel e Mamãe Noel estiveram presentes e distribuíram presentes para as pessoas, incluindo máscara de proteção contra a covid-19. Foram momentos de esperança e solidariedade que contou com o auxílio do projeto Mesa Solidária.

Para atender os protocolos sanitários, a organização dividiu as pessoas em grupos. A orientação era que todos higienizassem as mãos com álcool em gel e só tirassem as máscaras para comer. O evento teve a participação de 13 entidades beneficentes que se uniram a Fundação de Ação Social (FAS) e a Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

Atuaram ao lado dos dois órgãos vinculados à administração municipal os grupos Super Amigos Solidários, Kobe, Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, Gastromotiva, Marmita Solidária, Magia Solidária, Luz no Caminho, Ágape Church, Terreiro Vovó Benta, Caminhoneiros do Bem, Alimentando Corações, Irmandade Santa Casa e Rotary Club. “Foi a primeira vez que tivemos tantos grupos de voluntários atuando ao mesmo tempo, para um só evento, uma sinergia incrível”, disse Morgiana Kormann, gerente da SMSAN.

Ceia de Natal

Pessoas em situação de rua celebram o Natal com ceia no Mesa Solidária. Curitiba. 24/12/2020. Foto: Ricardo Marajó / SMCS

A ceia incluiu lombo de porco, salpicão, maionese, arroz colorido e sobremesas. Um panetone também foi doado para casa morador em situação de rua. Rafael Maciel Rosa, está nas ruas após romper com a família e está há três dias dormindo na Casa de Passagem Plínio Tourinho. “Lá é como uma casa pra mim. Não conhecia e estou gostando muito”, comentou Rosa.

O projeto Mesa Solidária reúne grupos de voluntários para oferecer refeições de qualidade a quem, por alguma razão, não tem onde morar ou saiu de casa. Allan Johan, faz parte do Marmita Solidária e do Bees do Bem, e aproveitou a situação para reforçar que o verdadeiro significado do Natal é auxiliar o próximo. “Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Estar presente para fazer a diferença na vida das pessoas que realmente precisam da nossa ajuda”, afirmou Allan.