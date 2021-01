Um morador de Curitiba é o grande sortudo que faturou o prêmio de R$ 1 milhão do programa Nota Paraná, do governo do Paraná. Além dele, um morador de Paranaguá e outro de Pato Branco, no sudoeste, faturaram R$ 200 mil cada. O sorteio foi realizado na manhã desta segunda-feira (11).

Segundo o governo, o sorteio levou em conta as os bilhetes gerados pelas compras e setembro. Além do resultado do sorteio, o Nota Paraná liberou R$ 24 milhões. Deste total, R$ 21 milhões são para os consumidores com CPF identificado e outros R$ 2,3 milhões pra organizações sociais cadastradas.

Instituições premiadas com R$ 20.000,00:

1. Hospital Nossa Senhora das Graças – Maternidade Mater Dei – Curitiba

2. Apae de Barbosa Ferraz

3. Conselho Comunitário da Vila C – Foz do Iguaçu

4. Appp – Associação Paranaense de Portadores de Parkinsonismo – Curitiba

5. Associação Ministério Melhor Viver – Ponta Grossa

6. Asfapin – Associação São Francisco de Assis de Pinhão

7. Apae de Pitanga

8. Ação Social São Vicente de Paulo – Toledo

9. Apae de Quatiguá

10. Irmandade da Santa Casa de Londrina

Como participar do Nota Paraná

Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site do programa e clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal. Para participar dos sorteios é preciso fazer adesão no site.

Toda primeira compra no mês gera um bilhete ao participante do programa para os sorteios mensais, independentemente do valor gasto nas compras. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá direito a um novo bilhete, com validade apenas para o sorteio do seu respectivo período.