Montanhista curitibano realiza sonho e alcança o topo do Monte Everest

O montanhista curitibano Gustavo Cordoni, de 23 anos, alcançou o cume do Monte Everest após semanas de desafios extremos. Localizada na cordilheira do Himalaia, na fronteira entre o Nepal e o Tibete, a maior montanha do mundo, com 8.848 metros de altitude, foi o cenário de uma jornada que começou no início de abril, quando o jovem iniciou a expedição rumo ao topo do planeta.

Emocionado, Cordoni compartilhou a conquista com os seguidores nas redes sociais:

“Sempre pensei nesse momento. Imaginei o frio, o vento, o silêncio, o corpo no limite e a emoção de chegar ao ponto mais alto do mundo. Mas nenhuma imaginação chega perto do que é viver isso de verdade. Hoje, estar no cume do Everest é muito mais do que uma conquista pessoal. Essa vitória também é de vocês”, escreveu.

A conquista é fruto de uma preparação rigorosa que já soma mais de uma década. Em dezembro de 2025, ele contou em entrevista à Tribuna do Paraná que a relação com a escalada começou aos 12 anos, quando iniciou a prática esportiva em picos do Paraná, como o Anhangava, Marumbi, Pico Paraná, Tucum, Camapuã e Serra da Farinha Seca.

Ao longo dos anos, também conquistou títulos brasileiros em competições de escalada.

Everest é apenas o começo

Apesar do grande feito, os desafios de Cordoni não acabam no cume do Everest. O jovem já revelou que pretende alcançar um feito inédito no montanhismo brasileiro: ser o primeiro atleta do país a escalar as 14 montanhas mais altas do mundo, todas acima de 8 mil metros.

Inspiração em Waldemar Niclevicz

Ao escolher o desafio de encarar as montanhas mais altas do mundo, Cordoni revelou que também se inspirou em outra figura paranaense: Waldemar Niclevicz. Ele foi o primeiro brasileiro a escalar o Everest e, aos 59 anos, visitou a montanha mais alta do mundo pela terceira vez.