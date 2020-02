Estão abertas as inscrições para vagas de estágio em diversos setores do Ministério Público do Paraná. As vagas são para estudantes de diferentes níveis de ensino. Podem se inscrever-se editais abertos por Promotorias de Justiça em diversas comarcas do estado.

As oportunidades são para matriculados em cursos de ensino médio, graduação e pós-graduação, especialmente na área do Direito.

Vagas de estágio no Ministério Público do Paraná

Pós-Graduação em Direito

Promotoria de Justiça de Paranacity – Inscrições até 2 de março

Promotoria de Justiça de Auditoria Militar de Curitiba – Inscrições até 2 de março

19ª Promotoria de Justiça de Londrina – Inscrições até 3 de março

Gaeco de Curitiba – Inscrições até 3 de março

25ª Promotoria de Justiça da Comarca de Londrina – Inscrições até 6 de março

4º Grupo Cível de Curitiba – Inscrições até 6 de março

3ª Promotoria de Justiça de Marechal Cândido Rondon – Inscrições até 6 de março

Promotoria de Justiça de Cambará – Inscrições até 6 de março

2ª Promotoria de Justiça de Ibiporã –Inscrições até 10 de março

4ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais – Inscrições até 10 de março

1ª Promotoria de Justiça da Comarca de Cambé – Inscrições de 2 a 11 de março

8ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu – Inscrições até 12 de março

1ª Promotoria de Justiça de Campo Mourão – Inscrições até 13 de março

3ª Promotoria de Justiça de Cornélio Procópio – Inscrições de 2 a 13 de março

Pós-Graduação em Serviço Social

11ª URATE – Unidade de Apoio Técnico Especializado de Londrina – Inscrições de 2 a 6 de março

Graduação em Direito

7ª Promotoria de Justiça Cível de Curitiba – Inscrições até 5 de março

Promotoria de Justiça de Grandes Rios – Inscrições até 6 de março

Promotoria de Justiça da Comarca de Iporã – Inscrições até 6 de março

1ª Promotoria de Justiça de São José dos Pinhais – Inscrições até 6 de março

1º Promotoria de Justiça de Arapongas – Inscrições de 2 de março a 10 de abril

1ª Promotoria de Justiça de Pato Branco – Inscrições até 11 de março

12ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa – Inscrições até 13 de março

Graduação em Serviço Social

Ensino Médio

Promotoria de Justiça de Santa Fé – Inscrições até 6 de março