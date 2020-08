O paranaense Milton Rodrigues ficou na segunda posição na primeira etapa do programa Desafio Sob Fogo, programa do canal por assinatura History. A atuação do ferreiro foi transmitida na noite desta quinta-feira (13) e recebeu muitos elogios nas redes sociais por ele ter ajudado a concorrente Juliana Baioco, vencedora desta fase, que ocorreu direto do México. Com a boa classificação, Milton segue na disputa do prêmio de 10 mil dólares.

A 3 ª Edição América Latina reúne oito competidores de quatro nacionalidades diferentes e cada programa tem um desafio aos cuteleiros. O objetivo desta etapa foi confeccionar uma faca de astronauta em apenas seis horas, contando ainda com uma rigorosa avaliação dos juízes e desafios como a utilização em cortes específicos e desafiadores, como por exemplo, cortar mangueiras ou fuselagem de avião.

No programa, Milton Rodrigues ajudou os concorrentes que tiveram algum tipo de imprevisto no decorrer da edição. A forma de auxílio chamou a atenção nas redes sociais. “Faz bem ajudar e sempre fui assim. É uma competição, mas não posso deixar alguém na mão. Faria novamente, pois é o meu jeito de ser. Um dia, pode ser eu que tenha problemas”, comentou o ferreiro à Tribuna.

Miltão das Facas ajudou concorrentes durante o desafio. Foto: Reprodução/History Channel.

Questionado sobre a participação e a segunda colocação na etapa, Milton acredita que foi uma boa atuação e que a tranquilidade ajudou nos momentos mais tensos. “Fui tranquilo e isto foi importante. Errei na avaliação, mas está bom. A próxima fase vai ser bem legal. Incrível a repercussão de tudo isto. Não consegui ainda ver todas as mensagens no meu celular e muita gente apoiando”, ressaltou Milton, que ainda não sabe quando vai ser exibida a segunda etapa.

Miltão das facas

A Tribuna do Paraná acompanha a trajetória do ferreiro desde agosto de 2019 quando ele contou do sonho de participar desta competição que reúne os melhores cuteleiros do Mundo. “Um dos sonhos é entrar e ir longe na versão da América Latina do programa Desafio Sob Fogo”, relatou na oportunidade.

Para chegar na televisão, Milton confeccionou uma faca e gravou todos os procedimentos. Em cinco horas, Milton produziu a faca. Após enviar o vídeo, um mês depois tocou o telefone com uma ligação de São Paulo avisando que ele tinha sido selecionado para a edição na Cidade do México com todas as despesas pagas. “Foi uma felicidade sem tamanho e espero chegar às finais. Estou igual uma criança que ganhou um presente, não tem preço. Só de ir ao Desafio Sob Fogo, já é um prêmio, pois são os melhores do Mundo. Lá, se separam os homens dos meninos”, ressaltou Miltão das Facas, como é mais conhecido pelos amigos.

Para acompanhar o programa, verifique a programação do canal History. Na Net/Claro é no número 583 HD, OI TV no 98 HD, Sky no 476 HD, Vivo TV no 596 HD.