Micro-ônibus do Transporte Acesso ganha decoração natalina em Curitiba

Um dos nove micro-ônibus do Transporte Acesso, serviço que atende pessoas com deficiência em Curitiba, ganhou decoração especial de Natal a partir desta segunda-feira (1/12). O veículo, caracterizado com motivos natalinos, circula pela cidade tripulado por funcionários vestidos de Papai e Mamãe Noel.

O Transporte Acesso é um serviço gerido pelo Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPcD) da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (SMDH). A frota, composta por ônibus pintados de dourado e preto, opera de segunda a sexta-feira nos períodos da manhã e tarde, transportando entre 300 e 400 pessoas por semana.

Juliana Aparecida Daniel, atendente que interpreta a Mamãe Noel, explica que a iniciativa busca tornar mais leve a rotina dos passageiros. “Este mês, estamos levando alegria por aí e tornando mais leve a rotina de todos. Isso é muito gostoso”, afirma. Ela compartilha que a decoração tem chamado a atenção não apenas dos usuários do serviço, mas também de pedestres, que acenam e tiram fotos do veículo.

A ideia de decorar o ônibus partiu dos próprios funcionários. Juliana, junto com o motorista Carlos Alberto Paris e a equipe do turno da manhã – o motorista Leonildo Lourençoni e a atendente Jheime Costa – planejavam fazer uma vaquinha para comprar os adereços. No entanto, acabaram recebendo o material de presente do chefe da equipe.

O serviço do Transporte Acesso tem como objetivo auxiliar pessoas com deficiência que não teriam condições de chegar aos serviços de saúde por conta própria. O micro-ônibus decorado, assim como os demais da frota, busca os passageiros em casa, os leva para terapias e exames, e depois os retorna para suas residências.