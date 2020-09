O Sindicato das Escolas Particulares do Paraná (Sinepe/PR) está distribuindo em alguns supermercados no Paraná 190 mil exemplares da cartilha “Chegou a hora de voltar para a escola, e agora?”, ilustrada pelo cartunista Ziraldo e com o personagem Menino Maluquinho como protagonista.

Apesar de ainda não haver data definida para o retorno de aulas presenciais, a distribuição pretende conscientizar alunos e familiares sobre os protocolos de segurança que serão implantados.

A edição está disponível nas unidades Rede Festval em Curitiba e nas unidades do Condor localizadas em Apucarana, Castro, Campo Mourão, Lapa, Paranaguá, Ponta Grossa e também em Curitiba. Em abril, o Sinepe/PR tinha adotado estratégia semelhante para explicar os riscos relacionados ao coronavírus, dengue e sarampo.

Algumas cidades do Paraná e do Brasil já começaram a retomada das aulas presenciais na rede particular; no Amazonas, a rede pública estadual também já retornou.

