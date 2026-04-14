O Mercado Regional Cajuru completa 14 anos nesta terça-feira (14/4). Localizado na Avenida Prefeito Maurício Fruet, 1.880, próximo ao Terminal Capão da Imbuia, o espaço funciona como ponto de comércio e abastecimento para moradores da região leste de Curitiba desde 2012. O mercado oferece produtos frescos como frutas, verduras, laticínios, cereais, peixes e ovos em uma área de 1,1 mil metros quadrados.

O equipamento é coordenado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional e é o segundo do tipo na cidade, ao lado do Mercado Municipal do Centro e da unidade do Capão Raso. Muitos dos produtos comercializados vêm diretamente das chácaras dos próprios comerciantes, o que garante variedade e preços acessíveis aos consumidores.

Desde agosto de 2025, o mercado abriga uma unidade do Armazém da Família, que oferece itens essenciais a preços reduzidos. A proximidade com o Terminal Capão da Imbuia permite que usuários do transporte público façam compras e retornem ao sistema sem custo adicional de passagem, desde que respeitem as regras de validação do cartão-transporte.

O Mercado Regional Cajuru funciona de terça a sábado, das 7h às 18h, e aos domingos, das 7h às 12h.