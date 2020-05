As portas que permitem a entrada de clientes do Mercado Municipal pela Rua General Carneiro foram reabertas nesta sexta-feira (29). Além deste ponto, também é possível ter acesso ao Mercado pelo estacionamento da Rua da Paz e pela entrada secundária da Avenida Sete de Setembro. Apesar da mudança, a Prefeitura de Curitiba ressalta que o Mercado Municipal continua com limite de clientes, como esforço para a contenção da proliferação da covid-19.

Outra mudança na região, anunciada pela administração municipal é a ampliação das áreas de circulação de pedestres e ciclistas, com a implantação de uma ciclofaixa temporária no trecho da Avenida Sete de Setembro, desde a Rua Mariano Torres até a Rua da Paz, ao lado do Mercado Municipal. A faixa deve funcionar inicialmente aos sábados, dias de maior movimento no Mercado e lojas vizinhas.

“O objetivo é garantir aos clientes do comércio da região mais uma opção de mobilidade limpa e segura e espaço maior nos passeios para que seja possível manter a distância recomendada pela Saúde, bem como o número de pessoas dentro dos estabelecimentos, evitando aglomerações”, explica o presidente do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), Luiz Fernando Jamur.

A nova estrutura será sinalizada com a pintura do pavimento e cones ao longo do trecho que fará conexão com a ciclovia existente na Mariano Torres. Ainda de acordo com o Ippuc, também serão implantados paraciclos em frente ao Mercado e áreas de estacionamento, na Rua da Paz, para motocicletas que atendem a serviços de delivery que tiveram grande aumento de demanda neste tempo de pandemia. O projeto conta com o suporte da Setran, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.

Sem sair de casa

Para quem prefere fazer compras on-line, o serviço de delivery dos estabelecimentos do Mercado segue sendo uma opção. Bancas de hortifrúti, mercearias, peixarias, açougues, lojas, restaurantes, armarinhos, se organizaram para oferecer entregas de encomendas feitas pelo whatsapp ou aplicativos de entrega como Uber Eats, Rappi e IFood. No site www.mercadomunicipaldecuritiba.com.br estão disponíveis os telefones de todas as lojas, boxes e casas participantes.

Horário de funcionamento do Mercado Municipal

Terça-feira a sábado, das 8h às 18h

Domingo, das 8h às 13h

Segunda-feira: fechado