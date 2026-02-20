Patrimônio cultural

Mercado Municipal de Curitiba recebe nova iluminação cênica em LED

Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 20/02/26 15h01
Mercado Municipal receberam iluminação cênica foram 109 equipamentos distribuídos na fachada. Curitiba, 20/02/2026 Foto: Levy Ferreira/SECOM

O Mercado Municipal de Curitiba, inaugurado em 1958, ganhou uma nova iluminação cênica em sua fachada. O sistema, composto por 109 luminárias de LED, foi instalado para destacar a arquitetura modernista do edifício e valorizar sua importância histórica e cultural para a cidade.

As novas luzes variam entre tons de branco quente (2.700 K) e branco neutro (4.000 K), proporcionando melhor iluminação com menor consumo de energia. O projeto, executado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas (Smop), utilizou projetores embutidos no piso, projetores direcionáveis e perfis lineares para realçar elementos arquitetônicos como a fachada metálica, as paredes de arenito vermelho e o letreiro histórico.

A iniciativa faz parte de um conjunto de ações para revitalizar o centro de Curitiba, incluindo a requalificação de ruas no entorno do mercado realizada em 2024 e as obras em andamento do BRT Leste-Oeste na Avenida Sete de Setembro.

O Mercado Municipal, que abriga 355 unidades comerciais e oferece mais de 72 mil itens, continua sendo um ponto de referência para moradores e turistas em busca de variedade e qualidade em um ambiente histórico.

A nova iluminação integra o Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) e o plano de modernização da iluminação pública da cidade, que inclui a substituição de luminárias convencionais por LED em diversos bairros e a valorização de monumentos e pontos turísticos com projetos de iluminação cênica.

