A partir do mês de dezembro, o Mercado Municipal de Curitiba vai estender seu horário de funcionamento por causa das compras de fim de ano. Em 62 anos de história, será a primeira vez que o mercado vai ficar aberto até às 22 horas. Com isso, os clientes vão ganhar 30 horas a mais para fazer compras.

O horário estendido será uma forma de trazer conforto e segurança para os clientes que procuram ingredientes de melhor qualidade e também para evitar muita fila e aglomeração, especialmente neste período de pandemia. “Essa é a nossa forma de garantir conforto nas compras para Natal e Réveillon no Mercado Municipal, que já é, tradicionalmente, um dos maiores pontos de venda para as festas de fim de ano”, comenta o presidente da Associação dos Comerciantes Estabelecidos no Mercado Municipal (Ascesme), Cleverson Augusto Schilipacke.

Além do horário estendido, os clientes podem realizar compras também nas segundas-feiras 21 e 28 de dezembro e buscar os últimos detalhes para as festas nos dias 24 e 31. O mercado conta com mais de 190 estabelecimentos entre bancas de frutas e verduras, peixarias, açougues, adegas, e diversos serviços.

Segurança na pandemia

O Mercado Municipal de Curitiba segue adotando as medidas de segurança de combate ao coronavírus. As entradas são limitadas para o controle de público. O acesso aos clientes com temperatura acima de 37,5ºC segue proibido.

O uso de máscara facial dentro do mercado é obrigatório. Além disso, lavatórios de mãos e papel toalha nas estradas, assim como álcool gel 70% estão disponíveis para os clientes fazerem a higiene das mãos.

Confira o horário especial do Mercado Municipal de Curitiba para o fim do ano:

21, 22 e 23 de dezembro das 8h às 22h

24 de dezembro das 8h às 16h

25 de dezembro: fechado

26 e 27 de dezembro das 8h às 18h

28 de dezembro das 8h às 14h

29 e 30 de dezembro das 7h às 19h

31 de dezembro das 7h às 16h

1º a 4 de janeiro: fechado

Serviço

Mercado Municipal de Curitiba

Av. Sete de Setembro, 1865 – Centro

Telefone: (41) 3363-3764

WhatsApp: (41) 8534-9852

Facebook/ Instagram: @mercadomunicipaldecuritiba