Mercado Municipal Capão Raso inicia 3º Bacon Festval nesta quinta-feira

O Mercado Municipal Capão Raso (MMCR) dá início ao 3º Bacon Festval nesta quinta-feira (5/2), oferecendo uma variedade de pratos e petiscos com bacon. O evento, que conta com 15 restaurantes participantes, acontecerá até 21 de março, com opções de R$ 7 a R$ 48,80.

O cardápio inclui desde pratos tradicionais como batata com bacon até sobremesas como sundae de bacon. Massas como risoto carbonara e penne cremoso com bacon também estão disponíveis. Outras opções incluem aipim com bacon, hambúrgueres, yakissoba tradicional com bacon grelhado, esfihas, mini pizzas, tapiocas e empanadas.

O MMCR, que possui integração com o Terminal Capão Raso através do cartão-transporte da Urbs, abriga 100 lojas, incluindo opções de alimentação, Armazém da Família e estabelecimentos de diversos segmentos. Os visitantes podem acessar o mercado pela cabine de integração, fazer compras e retornar ao terminal sem pagar nova tarifa, dentro de um período de duas horas.

Informações de serviço

O 3º Bacon Festval acontece no Mercado Municipal Capão Raso, localizado na Rua Otto Cabel, 51 – Novo Mundo. O horário de funcionamento é de segunda a sábado, com o Espaço Sabores aberto das 9h às 19h, as lojas das 9h às 21h e a Praça de Gastronomia das 9h às 21h.