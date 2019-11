O atropelamento de um menino com 4 anos resultou em morte na manhã desta segunda-feira (18), no bairro da Caximba, em Curitiba, depois que um caminhão carregado com materiais de construção deu marcha à ré durante uma entrega.

O acidente ocorreu na Rua Pedro Lazari, na altura do número 212, por volta das 10h40. O menino brincava em uma bicicleta, quando foi atingido no lado direito da cabeça pela traseira do veículo. O Siate foi acionado para prestar socorro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atendimento foi realizado com urgência, mas a criança não apresentava sinais vitais. Mesmo assim, a vítima chegou a ser encaminhada ao Hospital Municipal de Araucária, na região metropolitana.

Segundo informações no local, o menino brincava com a bicicleta quando o caminhão chegou para entregar materiais de construção a um vizinho. Testemunhas informaram que o motorista teria dado marcha à ré sem a orientação do ajudante. A pancada na cabeça teria resultado na morte da criança. A vítima foi identificada como Vinícius Luís Neves Rodrigues. A entrega do material de construção seria feita para vizinhos da família Neves.

A ocorrência deverá ser investigada pela Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).