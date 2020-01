Uma menina de 5 anos morreu na madrugada deste domingo (12), nove dias após ser internada por ferimentos causados pela queda de um portão em Araucária, região metropolitana de Curitiba. A criança estava internada no Hospital Nossa Senhora do Rocio, em Campo Largo, também na região metropolitana.

A criança sofreu traumatismo craniano com a queda do portão da casa onde mora no dia 3 de janeiro. Ela chegou a ser resgatada pelo helicóptero da Polícia Militar, quando foi encaminhada ao hospital em Campo Largo. A menina chegou a passar por uma cirurgia, mas após mais de uma semana na UTI, não resistiu.