Memorial do Esporte de Curitiba é inaugurado com atletas renomados

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Memorial do Esporte de Curitiba foi inaugurado nesta segunda-feira (15/12) no bairro Guaíra. Localizado no Centro de Referência em Esporte e Atividade Física (Creaf), o espaço reúne fotos e itens de 34 atletas curitibanos que se destacaram mundialmente em diversas modalidades esportivas.

O acervo inclui uma galeria de fotos dos atletas homenageados, além de camisas, bolas, skates e raquetes autografados. Dois QR Codes complementam a experiência: um leva ao site do Memorial com mais informações sobre os esportistas, e outro permite indicar novos nomes para futuras homenagens.

Celebração do esporte curitibano

Na inauguração, 11 atletas e ex-atletas estiveram presentes para autografar suas fotos, incluindo nomes como Levir Culpi, ex-futebolista e treinador, e Rolando Ferreira, primeiro brasileiro a jogar na NBA. Valdir Simioni, medalhista no World Games 2009 e bicampeão mundial de punhobol, destacou a importância do reconhecimento para esportes menos conhecidos.

O Memorial busca eternizar a trajetória de ícones esportivos que elevaram o nome de Curitiba, celebrando o esporte como parte da identidade e do orgulho da cidade. Entre os homenageados estão atletas de diversas modalidades, como ciclismo, voleibol de praia, futebol, ginástica, skate, automobilismo e esportes paralímpicos.