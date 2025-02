Megaoperação na Grande Curitiba caça envolvidos com crimes da pesada

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, está sendo procurada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR) nas primeiras horas desta quarta-feira (26). A missão dos policiais é cumprir 24 mandados de prisão, 35 mandados de busca e apreensão e 25 bloqueios de contas bancárias. As atividades contam com apoio aéreo de helicóptero da PCPR.

A investigação teve início em junho de 2023 e apontou para a prática de vários crimes, inclusive receptação de bens, posse ilegal de armas. Durante as investigações, em junho de 2024, houve a apreensão de 300 quilos de maconha, transportados em um veículo ligado diretamente aos líderes do grupo.

“A organização atua de forma sistemática e estruturada no município de Colombo, demonstrando um planejamento estratégico que assegura o controle das operações e a obtenção de significativos lucros ilícitos”, explicou o delegado da Victor Loureiro.

A PCPR identificou que a organização possuía uma estrutura hierárquica bem definida, comandada por um casal, sendo que o líder da organização possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo, posse/porte ilegal de arma de fogo. Os demais envolvidos também possuem antecedentes.

No total, são 83 mandados judiciais estão sendo cumpridas simultaneamente nos municípios de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Piraquara e Pontal do Paraná.

