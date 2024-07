Uma megaoperação policial em Curitiba e mais 13 cidades brasileiras, sendo cinco paranaenses, mobilizou 150 policiais civis desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira (23). O foco da operação é uma quadrilha especializada no tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Além do Paraná, a operação ocorre em Santa Catarina, São Paulo e Alagoas.

Segundo a Polícia Civil 83 ordens judiciais estão sendo cumpridas contra a organização criminosa. Entre os mandados, estão 21 de prisão e 37 de busca e apreensão. Cerca de 150 policiais civis participam da operação, com o apoio das polícias civis dos respectivos estados.

Os mandados estão sendo cumpridos simultaneamente nas seguintes cidades:

Paraná : Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Cascavel, Lapa e Piraquara.

: Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Cascavel, Lapa e Piraquara. Santa Catarina : Balneário Camboriú, Itapema e São Francisco do Sul.

: Balneário Camboriú, Itapema e São Francisco do Sul. São Paulo : São Paulo, Paranapanema.

: São Paulo, Paranapanema. Alagoas: Maceió.

O foco da operação também é a descapitalização das associações criminosas. As medidas incluem bloqueio de contas bancárias, apreensão de veículos e ordens de sequestro de bens. Essas ações visam enfraquecer financeiramente a estrutura da organização criminosa.

As investigações foram iniciadas pela Polícia Civil do Paraná em maio de 2022 e revelaram que os integrantes do grupo lavavam dinheiro por meio de empresas de revenda de veículos de luxo, lojas no ramo alimentício e barbearias localizadas em Curitiba, Santa Catarina e São Paulo.

Durante o período investigado, a organização criminosa movimentou mais de R$ 252 milhões. Uma das empresas de revenda de veículos foi responsável por movimentar mais de R$ 30 milhões em benefício do líder da organização. Além disso, foram identificadas práticas de ocultação de patrimônio através da aquisição de veículos e imóveis de luxo.

A investigação também apontou o envolvimento do grupo criminoso em homicídios de narcotraficantes rivais, motivados pela disputa pelo controle do tráfico de drogas no Bairro Cajuru, em Curitiba. Pelo menos sete homicídios ocorridos em Curitiba podem estar relacionados ao grupo investigado e à disputa pelo controle do tráfico na região.

Líder morto em Abril

Um dos líderes da organização, Bruno Gustavo Felisbino, de 36 anos, foi morto com pelo menos 20 tiros na tarde do dia 28 de abril de 2024, no estacionamento do shopping Pátio Altiplano, em João Pessoa. O crime ocorreu por volta das 15h30 no subsolo do prédio. Natural do Paraná, Felisbino morava na Paraíba há cerca de seis meses.

