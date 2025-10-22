Mega-Sena premia apostas de Curitiba com a quina; Prêmio acumulado em R$ 85 milhões

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Apesar de nenhuma aposta ter acertado as seis dezenas Mega-Sena 2930, duas apostas feitas em Curitiba garantiram um prêmio na noite desta terça-feira (22/10). Cada uma faturou R$ 40.435,71 ao acertar cinco números, a chamada quina. No total, 70 apostas de todo o país alcançaram essa premiação. Como ninguém cravou as seis dezenas, o prêmio para quinta-feira (23/10) saltou para R$ 85 milhões.

Resultado Mega-Sena 2930: 01 – 11 – 13 – 14 – 36 – 45

As apostas premiadas na capital foram registradas em lotéricas de bairros diferentes. A primeira saiu para um bilhete feito na lotérica A Hora da Fortuna, localizada no bairro Pinheirinho. Já a segunda aposta vencedora foi registrada na Mega Sorte, unidade que funciona no estacionamento do hipermercado Angeloni, no Bigorrilho. Ambas foram apostas simples.

No Paraná, além das duas apostas de Curitiba, outras três cidades também tiveram acertadores da quina: Corbélia, Candói e Wenceslau Bráz. Como ninguém levou o prêmio principal, o valor acumulou.

O próximo sorteio acontece nesta quinta-feira (23/10) e o prêmio estimado é de R$ 85 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

Como apostar?

Interessados em participar do próximo concurso podem fazer suas apostas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira. Os bilhetes podem ser registrados em qualquer lotérica do país ou pela internet, por meio do site e aplicativo oficial da Caixa.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. É possível escolher de 6 a 15 dezenas entre as 60 disponíveis no volante. Quanto mais números marcados, maior o preço do jogo e também aumentam as chances de ganhar. Também é possível participar de bolões, organizados diretamente nas lotéricas.

