Mega Sena 3014 paga R$ 16 milhões nesta terça-feira (02/06); veja resultado

Nesta terça-feira, 2 de junho de 2026, a Caixa Econômica Federal realiza o sorteio do concurso mais aguardado da noite. O Resultado Mega Sena 3014 promete mexer com o bolso dos apostadores de todo o país, trazendo um prêmio principal estimado em R$ 16 milhões.

O sorteio acontece oficialmente a partir das 21h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. As apostas puderam ser validadas até as 20h do mesmo dia. Caso haja apenas um ganhador na faixa principal e este decida aplicar todo o montante na tradicional Caderneta de Poupança, o rendimento mensal estimado passa da casa dos R$ 100 mil logo no primeiro mês.

Resultado da Mega Sena 3014: Em Instantes

O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer. Fique atento e atualize a página a partir das 21h para conferir as dezenas sorteadas ao vivo.

Informações Gerais sobre a Mega-Sena

A Mega-Sena é a loteria mais popular do Brasil, conhecida por pagar prêmios milionários que transformam a vida dos ganhadores. Ela é realizada regularmente três vezes por semana: às terças, quintas e sábados.

Como Jogar

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve marcar de 6 a 20 números no volante, que dispõe de 60 dezenas (de 01 a 60). Ganha o prêmio máximo (a Sena) quem acertar os 6 números sorteados. Também são premiados os bilhetes que acertarem 5 números (Quina) ou 4 números (Quadra).

Preços das Apostas e Probabilidades

Quanto mais números você marcar no jogo, maior será o valor da aposta e maiores serão as chances de faturar o prêmio. Veja abaixo a relação para os formatos mais comuns:

Aposta Simples (6 números): R$ 6,00 – Probabilidade de 1 em 50.063.860

R$ 6,00 – Probabilidade de 1 em 50.063.860 Aposta de 7 números: R$ 42,00 – Probabilidade de 1 em 7.151.980

R$ 42,00 – Probabilidade de 1 em 7.151.980 Aposta de 8 números: R$ 168,00 – Probabilidade de 1 em 1.787.995

Bolões Oficiais da Caixa

Para quem deseja aumentar as chances de vitória sem gastar muito individualmente, o Bolão CAIXA é a opção ideal. É possível realizar o bolão em grupo, com valor mínimo de R$ 15,00. Cada cota deve custar pelo menos R$ 6,00. Nessa modalidade, o sistema gera recibos individuais para cada participante, garantindo que o prêmio possa ser resgatado de forma separada por cada ganhador. Também é possível comprar cotas de bolões organizados diretamente pelas próprias casas lotéricas.