Mega-Sena 2948: aposta de Curitiba passa perto de prêmio milionário

O sonho de se tornar milionário passou perto de um apostador curitibano no sorteio da Mega-Sena 2948, realizado na noite de sábado (06/12). Uma aposta feita na capital paranaense acertou cinco dos seis números sorteados, garantindo um prêmio de R$ 42.694,24.
O valor principal da Mega-Sena, estimado em R$ 12 milhões, acabou acumulando, já que nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, o próximo sorteio, marcado para terça-feira (09/12), terá um prêmio ainda mais atrativo: R$ 20 milhões.
O Paraná teve sorte dobrada neste sorteio. Além da aposta de Curitiba, o município de Verê também registrou um apostador que passou de raspão do prêmio principal, acertando cinco números.
Confira o detalhamento das apostas feitas no Paraná:
|Cidade
|Unidade lotérica
|Razão Social
|Quantidade de números apostados
|Canal de Vendas
|Teimosinha
|Tipo de Aposta
|Cotas
|Prêmio
|CURITIBA/PR
|LOTERICA MOCELIN
|LOTERICA MOCELIN LTDA
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$42.694,24
|VERE/PR
|LOTERICA SAO JOSE
|LOTERICA SAO JOSE LTDA ME
|6
|Fisico
|Não
|Simples
|1
|R$42.694,24
Resultado do sorteio da Mega Sena 2948
Para quem quiser conferir, as dezenas sorteadas no concurso 2948 da Mega-Sena foram: 06, 24, 37, 52, 53 e 58.