Mega-Sena 2948: aposta de Curitiba passa perto de prêmio milionário

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 07/12/25 08h47
Imagem mostra uma pessoa contando notas de R$ 50.
Foto: Depositphotos

O sonho de se tornar milionário passou perto de um apostador curitibano no sorteio da Mega-Sena 2948, realizado na noite de sábado (06/12). Uma aposta feita na capital paranaense acertou cinco dos seis números sorteados, garantindo um prêmio de R$ 42.694,24.

O valor principal da Mega-Sena, estimado em R$ 12 milhões, acabou acumulando, já que nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. Com isso, o próximo sorteio, marcado para terça-feira (09/12), terá um prêmio ainda mais atrativo: R$ 20 milhões.

O Paraná teve sorte dobrada neste sorteio. Além da aposta de Curitiba, o município de Verê também registrou um apostador que passou de raspão do prêmio principal, acertando cinco números.

Confira o detalhamento das apostas feitas no Paraná:

CidadeUnidade lotéricaRazão SocialQuantidade de números apostadosCanal de VendasTeimosinhaTipo de ApostaCotasPrêmio
CURITIBA/PRLOTERICA MOCELINLOTERICA MOCELIN LTDA6FisicoNãoSimples1R$42.694,24
VERE/PRLOTERICA SAO JOSELOTERICA SAO JOSE LTDA ME6FisicoNãoSimples1R$42.694,24
Tabela: Loterias Caixa

Resultado do sorteio da Mega Sena 2948

Para quem quiser conferir, as dezenas sorteadas no concurso 2948 da Mega-Sena foram: 06, 24, 37, 52, 53 e 58.

